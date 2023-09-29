На железной дороге погибли 112 человек: что произошло и как себя уберечь

За прошедшие 8 месяцев 2023 года на украинской железной дороге было зафиксировано 183 случая травмирования пассажиров, в том числе 112 – с летальным исходом. Все эти случае связаны с нарушением Правил безопасности при поездках в поездах и электричках.

Согласно печальной статистике, 8% смертей и травм произошли в результате поражения электротоком, а 86% – в результате наезда подвижного состава.

В частности, к трагическим последствиям могут привести:

хождение по железнодорожным путям, переход и переезд путей в неустановленных для этого местах;

пересечение путей под вагонами;

несанкционированное пребывание на территории железнодорожных объектов инфраструктуры;

проезд на крышах, подножках, переходных площадках вагонов (в том числе и грузовых); нарушение водителями правил проезда через железнодорожные переезды.

«Во время войны, когда каждый день можно пострадать или погибнуть и на фронте, и вдали от него от вражеских обстрелов, гибель или увечье из-за нарушений гражданами Правил безопасности – это безответственно и бессмысленно»,

– отмечают в компании.

Железнодорожники призывают граждан строго соблюдать правила безопасности и не рисковать своей жизнью.

Ранее в компании рассказали, сколько пассажирок «Укрзалізниці» воспользовались женскими купе с начала старта этой программы, а также что чаще всего забывают в поездах торопящиеся пассажиры.

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