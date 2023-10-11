Экстремальное селфи: в Одесской области чуть не погиб ребенок

В Одесской области дети проводили свободное время у железнодорожных путей. 12-летний мальчик решил себя сфотографировать на стоящей там цистерне. Ребенка ударило током, что привело к травмам.
Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.
В полицию обратились медики, и сообщили, что ребенка ударило током на территории вокзального комплекса железнодорожной станции «Кулиндорово» в Одесском районе.
Как удалось выяснить правоохранителям, мальчик с друзьями играли возле железнодорожных путей и решил подняться на крышу находившейся там цистерны, чтобы сфотографироваться. Как только он это сделал, его ударило током.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, едва не закончившегося трагедией.
Справка.
Железнодорожные станции и поезда находятся под высоковольтными линиями, в которых очень высокое напряжение. Действует она не только при касании. Даже в двух метрах может ударить электрической дугой.
Если вы проживаете рядом с такими объектами, напоминайте это постоянно, чтобы не было подобных случаев, которые могут заканчиваться трагически, —
предостерегают правоохранители.
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