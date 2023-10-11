Новости Одессы и Одесской области

Экстремальное селфи: в Одесской области чуть не погиб ребенок

Экстремальное селфи: в Одесской области чуть не погиб ребенок

В Одесской области дети проводили свободное время у железнодорожных путей. 12-летний мальчик решил себя сфотографировать на стоящей там цистерне. Ребенка ударило током, что привело к травмам.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

В полицию обратились медики, и сообщили, что ребенка ударило током на территории вокзального комплекса железнодорожной станции «Кулиндорово» в Одесском районе.

Как удалось выяснить правоохранителям, мальчик с друзьями играли возле железнодорожных путей и решил подняться на крышу находившейся там цистерны, чтобы сфотографироваться. Как только он это сделал, его ударило током.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, едва не закончившегося трагедией.

Справка.

Железнодорожные станции и поезда находятся под высоковольтными линиями, в которых очень высокое напряжение. Действует она не только при касании. Даже в двух метрах может ударить электрической дугой.

Если вы проживаете рядом с такими объектами, напоминайте это постоянно, чтобы не было подобных случаев, которые могут заканчиваться трагически, —

предостерегают правоохранители.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить