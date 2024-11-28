Новости Одессы и Одесской области

На железной дороге под Одессой трагически погиб мужчина

На железной дороге под Одессой трагически погиб мужчина

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины на железной дороге в Одесском районе.

По сообщению областного управленм полиции, трагедия случилась накануне вечером, 27 ноября, на железнодорожной станции «Одесса-Восточная».

Предварительно полицейские установили, что во время приближения грузового поезда 50-летний одессит прыгнул на рельсы.

Машинист, заметив мужчину, применил экстренное торможение, однако это не помогло избежать трагедии. От полученных травм потерпевший погиб.

Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия, после чего ему будет предоставлена правовая квалификация.

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