«Топография пушкинской Одессы: в Одесском Литературном музее презентовали монографию почетного краеведа

Презентации книг известного одесского краеведа, Почетного гражданина Одессы Олега Губаря в Литературном музее проходили нередко. Сегодня в Золотом зале представили и его последний, посмертный, двухтомник «Топография пушкинской Одессы».

Монография издана по инициативе и при активном участии друзей Олега Губаря на спонсорские средства. Оформила двухтомник дизайнер Анна Голубовская.

«Мы с Михаилом Борисовичем Пойзнером друзья Губаря, участвовали в том, чтобы эта книга дошла до читателя. И хотя книга научная, она настолько увлекательно написана, что не может не захватить всех, кто ее читает. Представьте себе, что в начале XIX века человек приезжает в Одессу вместе с Пушкиным, ничего о ней не зная. А из этой книги он узнает все мелочи. Начиная с того, как получить письма, где находятся меняльные конторы, гостиницы, публичные дома, с кем нужно иметь дело, с кем не нужно. Олег охватил все аспекты Одессы 1823-1824 годов»

– поделилась Анна Голубовская.

Над этой книгой Олег Губарь работал практически всю свою жизнь. Материалы, вошедшие в нее, искал в архивах, библиотеках, непосредственно осматривая объекты, о которых написал в монографии.

«Я могу сказать, не преувеличивая, что его первая книга, вышедшая 28 лет назад, «Пушкин. Театр. Одесса», – была первый «камешком» в создание этой книги. Много раз мы разговаривали с Олегом о том, каким он видит освещение жизни Пушкина в Одессе. Ему хотелось показать Пушкина в аутентичном ему городе 1823-1824 годов. Для этого, по сути, он и поднимал материалы Строительного комитета, занимался первым городским кладбищем. У него накапливались сведения, знания. И это дало возможность показать Пушкина сквозь живую Одессу»

– рассказал член президентского совета Всемирного клуба одесситов, культуролог Евгений Голубовский.

А исследователь истории Одессы, коллекционер, Почетный гражданин Одессы Михаил Пойзнер считает название книги не совсем точным.

«Я бы назвал ее «История Одессы до 1840 года – в том числе, и пушкинского периода». Потому что там охвачены вопросы, связанные с основанием Одессы до тех лет, которые практически не изучены по разным причинам. В частности, были утеряны материалы, значения которых в то время не понимали. В книге показана бытовая Одесса, пушкинское окружение, разные персоналии, которым дана убийственная характеристика: кто какой вклад внес в развитие города, где была порядочность, где – непорядочность. Там показано, как развивался город: какие были сложности, как их преодолевали. И, конечно же, многое касается строительства Одессы. В том числе – политического и социального»,

– пояснил краевед.

В завершение презентации книги Олега Губаря подарили всем библиотекам и музеям города.

А по инициативе преподавателей Одесского национального университета в ноябре ко дню рождения краеведа будут приурочены Губаревские чтения. Здесь пройдут секции по темам, которыми Олег Губарь непосредственно занимался: история, краеведение, геология, журналистка, литература.

Напомним, почетный гражданин города, известный краевед Олег Губарь скончался в возрасте 67 лет 19 марта 2021 года. Возможной причиной его смерти стал коронавирус.

Олег Губарь входил в историко-топонимическую комиссию Одесского горсовета. Звание «Почетный гражданин» он получил в августе 2014 года за «непрерывную работу по сохранению культурного наследия Одессы, его весомый личный вклад в познании исторического прошлого нашего города, его развития, культуры и литературы, а также большие заслуги в общественной жизни города».

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Фото Одесского Литературного музея