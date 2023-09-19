На Молдаванке каждое утро звучит гимн россии

В Одессе некоторые любители “русского мира” не скрывают свои взгляды, а наоборот демонстративно выражают, включая по утрам на всю громкость гимн страны-убийцы.

Об этом инциденте сообщили местные жители.

Гимн страны-агрессора включают в квартире по адресу ул. Прохоровская 39/41.

Отмечается, что люди уже обращались на 102, но полиция почему-то не реагирует и говорит, что «это частная собственность».

За плохой музыкальный вкус не наказывают, а вот за пропаганду коммунистического режима «меломану» светит до 5 лет по ст. 436-1 ККУ.

Напомним, депутат Алексей Леонов предлагает сменить гимн Одессы на украиноязычный.

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