Новости Одессы и Одесской области

На Молдаванке каждое утро звучит гимн россии

На Молдаванке каждое утро звучит гимн россии

В Одессе некоторые любители “русского мира” не скрывают свои взгляды, а наоборот демонстративно выражают, включая по утрам на всю громкость гимн страны-убийцы.

Об этом инциденте сообщили местные жители.

Гимн страны-агрессора включают в квартире по адресу ул. Прохоровская 39/41.

Отмечается, что люди уже обращались на 102, но полиция почему-то не реагирует и говорит, что «это частная собственность».

За плохой музыкальный вкус не наказывают, а вот за пропаганду коммунистического режима «меломану» светит до 5 лет по ст. 436-1 ККУ.

Напомним, депутат Алексей Леонов предлагает сменить гимн Одессы на украиноязычный.

Читайте также: 

 

 

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить