На Молдаванці щоранку звучить гімн росії

В Одесі деякі любителі “русского мира” не приховують свої погляди, а навпаки демонстративно висловлюють, включаючи вранці на всю гучність гімн країни-вбивці.
Про цей інцидент повідомили місцеві жителі.
Гімн країни-агресора включають у квартирі на вул. Прохорівська 39/41.
Зазначається, що люди вже зверталися на 102, але поліція чомусь не реагує та каже, що “це приватна власність”.
За поганий музичний смак не карають, а за пропаганду комуністичного режиму «меломану» світить до 5 років за ст. 436-1 ККУ.
Нагадаємо, депутат Олексій Леонов пропонує змінити гімн Одеси на україномовний.
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