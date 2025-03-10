День Государственного Гимна Украины отмечается 10 марта. Именно в этот день в 1865 году на концерте в Перемышле, посвященном поэту Тарасу Шевченко, впервые прозвучала хоровая версия «Ще не вмерла Україна». Ее слова написал поэт Павел Чубинский в 1862 году, вдохновившись сербскими и польскими мотивами, а музыку создал композитор Михаил Вербицкий.

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Первый печатный вариант текста появился еще в 1863 году во львовском журнале «Мета». Интересно, что изначально авторство стихов ошибочно приписывали Тарасу Шевченко. Вскоре Вербицкий написал сольную музыкальную версию, а затем и хоровую.

После обретения Украиной независимости в августе 1991 года дискуссии о том, какую песню выбрать государственным гимном, долго не велись. Уже в январе 1992 года Верховная Рада официально утвердила «Ще не вмерла Україна» П. Чубинского и М. Вербицкого в этом статусе. Впоследствии он был закреплен в статье 20 Конституции Украины.

Впрочем, следует иметь в виду, что официальный статус имеют только первый куплет и припев песни. Об этом говорится в законе «О Государственном Гимне Украины» от 6 марта 2003 года. В оригинале песня содержала четыре куплета, а современная версия состоит из трех, текст которых совпадает только в первом.

До недавнего времени считалось, что первая аудиозапись гимна «Ще не вмерла Україна» была сделана на студии Columbia, США, в 1916 году. На этой пластинке звучит голос баритона Михаила Зазуляка. Однако позже была найдена более ранняя запись, осуществленная в кельнском отделении «Граммофона» в октябре 1910 года. Тогда песню исполнил оперный певец Модест Менцинский в сопровождении оркестра.

24 августа 2022 года, после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, зафиксировали мировой рекорд по самому массовому исполнению Гимна Украины одновременно. В акции участвовали 5137 человек из 55 стран.

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