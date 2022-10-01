Новости Одессы и Одесской области

В Одессе разоблачили трех «кремлевских поклонников»

В Одессе разоблачили трех «кремлевских поклонников»

В Одессе полицейские разоблачили еще трех «кремлевских поклонников». Правонарушителям сообщили о подозрении в коллаборационизме.

Как сообщает пресс-служба управления полиции в Одесской области, две одесситки 58-ми и 67-ми лет с начала полномасштабного вторжения россии систематически распространяли антиукраинский контент посредством запрещенных в Украине соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте». На своих страницах пропагандистки размещали публикации, в которых одобряли захватнические действия рф и призывали к поддержке решений оккупантов.

Еще один пророссийски настроенный горожанин 27 лет, будучи в общественном месте, публично называл войну в Украине «спецоперацией» и призвал людей поддержать власть страны-агрессора, а в случае захвата Одессы – присягнуть оккупантам на верность.

Дознаватели территориальных подразделений полиции сообщили правонарушителям о подозрении в уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Им инкриминируют публичные призывы к поддержке решений и действий государства-агрессора и публичное отрицание вооруженной агрессии против нашей страны.

Идет следствие.

Ранее в Одессе задержали трех человек, которые помогали государству-агрессору в проведении коллаборационной и подрывной деятельности в регионе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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