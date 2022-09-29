В Одессе мужчина и женщина отрицали войну и ждали «русский мир»

Одесские полицейские разоблачили двух местных жителей в коллаборационной деятельности. Сторонникам «русского мира» сообщили о подозрении.
Как сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции, двое жителей Одессы – женщина и мужчина 34-х и 39-ти лет – публично отрицали вооруженную агрессию россии против Украины и поддерживали решения и действия страны-агрессора на территории нашего государства.
В частности, мужчина в своих высказываниях уверял людей, что войны в Украине нет, а проходит «освободительная спецоперация». Женщина, в свою очередь, восхваляла рашистских оккупантов и уверяла, что с наступлением «русского мира» у в Одессе якобы улучшится жизнь.
Правонарушителям полицейские сообщили о подозрении в публичном отрицании гражданином Украины осуществления вооруженной агрессии против Украины и публичных призывах к поддержке решений и действий государства-агрессора. Это правонарушение предусмотрено ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.
Идет следствие.
Напомним, ранее СБУ разоблачила российского агента, который разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны Украины на юге Одесской области и «наводил» удары дронов-камикадзе.
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