На мэра Одессы пожаловались Зеленскому – что ответил президент?

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с просьбой обратить внимание на мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Напомним, в сентябре на сайте петиций президенту Украины появилось обращение, направленное против одесского городского головы Геннадия Труханова. Автор петиции Родион Бурлуцкий обвинил мэра Одессы в приверженности россии, в частности, в саботаже сноса памятников Александру Суворову и российской императрице Екатерине II.

Кроме того, автор петиции также утверждает, что у одесского городского головы плохая репутация человека, обвиняемого в делах о создании преступной организации, хищении бюджета и нападении на проукраинских активистов.

В опубликованном ответе Зеленского сказано, что решение поднятых в петиции вопросов (предоставление правовой оценки деятельности Геннадия Труханова, возможного привлечения его к уголовной ответственности, лишения гражданства Украины, снятия с должности, на которую он избирался) не относится к конституционным полномочиям президента Украины

«Учитывая изложенное, мной направлены письма в Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел Украины с просьбой проверить изложенные сведения», – сказано в ответе президента на петицию.

Ранее сообщалось, что петиция против мэра Одессы Геннадия Труханова набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч голосов.

Еще новости Одессы по теме: