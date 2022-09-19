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Мэр Одессы сделал новое заявление по поводу памятника Екатерине ІІ

Мэр Одессы сделал новое заявление по поводу памятника Екатерине ІІ

Геннадий Труханов считает, что не стоит переписывать историю и что в Одессе надо создать парковый комплекс «Имперского и Советского прошлого». Куда должна быть перемещена часть архитектурных памяток Одессы.

Об этом мэр Одессы Геннадий Труханов на своей странице в Facebook.

Городской голова напомнил, что 19 сентября стартуют консультации с общественностью в формате интернет-конференции, предусмотренные Уставом города, по итогам которой будут сформулированы основные позиции для голосования.

Убедительно призываю всех одесситов, включая сторонников сноса памятника, воспользоваться демократической процедурой. Одесса – прифронтовый город, объединившийся в своей решимости дать отпор оккупантам. Наша страна противостоит не только армии врага. Украинская война за свободу и независимость – это и цивилизационное противостояние. Свобода против рабства. Прогресс против средневековья. Воля против покорности. Отвага против трусости. Правда против лжи. Демократия против диктатуры и вандализма.

Так же Геннадий Труханов высказал свое личное отношение к памятнику на Екатерининской площади и другим историческим и культурным объектам, связанным с имперским и советским периодом истории Украины. Он отметил, что свое личное отношение к этому вопросу он озвучивал уже не раз. В этом обращении постарается резюмировать позицию:

  1. Я против того, чтобы подходить к истории выборочно. Переписка и забвение своего прошлого впоследствии приводят к роковым ошибкам в будущем. Лучший пример – современная россия. Где старательная переписка страниц своей истории привела к тому, что «победивший фашизм» народ в ХХІ веке стал его официальным правопреемником.

  2. Историю следует не переписывать, а переосмысливать.

  3. Уверен, что в Одессе должен быть создан единый парковый комплекс «Имперского и Советского прошлого». Куда должна быть перемещена часть архитектурных памяток Одессы.

Городской голова выразил уверенность, что наша общая обязанность – помочь будущим поколениям украинцев сформировать отношение к страницам прошлого нашей страны. Показать, насколько трудным и многолетним был путь к обретению свободы и независимости Украины. Апофеозом которого стала победа украинского народа в кровопролитной войне за независимость против России.

А закончил свой пост мэр Одессы однозначным: «Все будет Украина!»

Напомним, что 18 сентября сторонники сноса памятника Екатерине ІІ провели акцию протеста возле монумента.

Коллаж: канал «24»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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