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Появилась петиция против мэра Одессы: президента просят присмотреться к Труханову

Появилась петиция против мэра Одессы: президента просят присмотреться к Труханову

На сайте петиций президенту Украины появилось обращение, направленное против одесского городского головы Геннадия Труханова. Мэра обвиняют в приверженности россии и коммунизму.

Петиция было создана 12 сентября. Ее автор – Бурлуцкий Родион Александрович. Он просит президента Украины обратить внимание на действия и выражения Геннадия Труханова.

В тексте петиции сказано, что мэр Одессы является гражданином страны-террориста. Помимо этого Геннадия Труханова обвиняют в том, что он активно демонстрирует свою лояльность к оккупантам, а именно:

-саботирует демонтаж памятника Александру Суворову (установленному по его инициативе) и памятнику российской императорке Екатерине II (которая уничтожила Запорожскую Сечь, ввела крепостное право и истребляла украинский язык и культуру);

-выступал за компромиссы с оккупантами по вопросу Крыма (в интервью итальянскому изданию «Corriere della Sera»), и это на седьмом месяце войны;

-высказывал тезис, что «Путин не хочет бомбить Одессу» все в том же интервью

-трижды пытался вернуть Одессе коммунистические названия и убрать названия в честь бойцов полка «Азов» и других погибших воинов;

Автор петиции также утверждает, что у одесского городского головы плохая репутация человека, обвиняемого в делах о создании преступной организации, хищении бюджета и нападении на проукраинских активистов.

Отметим, что с момента подачи петиции не прошло еще и суток, но она стремительно набирает голоса. На момент написания новости за нее отдали уже 5189 голосов из необходимых 25000. Это при том, что на сбор голосов отводится три месяца.

петиция против Труханова

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Редакция ПРОФИЛЬ

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