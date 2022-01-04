На Киевской трассе перевернулся Volkswagen в котором ехала семья

Отца, мать и их 4-х летнюю дочку госпитализировали после ДТП. Авария произошла на 402-м километре автодороги Одесса-Киев.

В сообщении Главного управления Нацполиции в Одесской области сказано, что сейчас там устанавливают обстоятельства ДТП с травмированными на трассе Одесса-Киев.

Машина, в которой ехала семья, ударилась в отбойник и перевернулась

Результатом аварии стало то, что 39-летний водитель «Volkswagen» и двое его пассажиров, 37-летняя жена и их 4-летняя дочь, были доставлены в больницу с различными травмами.

Авария произошла 3 января около девяти часов вечера на 402 км автодороги Одесса-Киев возле поселка Радостное в Березовском районе.

Предварительно известно, что водитель не справился с управлением – автомобиль столкнулся с отбойником и несколько раз опрокинулся.

Водителю грозит лишение свободы

Следователи территориального отдела полиции устанавливают полные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений о ней в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины

Эта статья говорит о нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение.

Наказываются лишением свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Недавно мы рассказывали про дорожно-транспортное происшествие, которое произошло в Одессе на пересечении улиц Базарной и Ришельевской. Водитель внедорожника BMW столкнулся с двумя припаркованными авто и снес две опоры электропередач. В результате жители нескольких домов остались без света.

Еще «Одесская Жизнь» сообщала о необычном случае, который в полиции квалифицировали как дорожно-транспортное происшествие: в Одессе девушка угнала яхту и чуть не разбила ее об волнолом.

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Фото ГУ Нацполиции Украины в Одесской области