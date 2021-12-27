На заснеженной трассе Одесса – Николаев опрокинулся автобус с пассажирами – есть пострадавшие (фото)

Воскресным вечером, 26 декабря, на трассе Одесса – Николаев произошло ДТП с участием рейсового автобуса с пассажирами.

По сообщению пресс-службы Главка Нацполиции в Одесской области, авария произошла на 234-м километре трассы. Водитель рейсового микроавтобуса Mercedes, в котором находились 11 пассажиров, не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем BMW и перевернулся.

В ДТП пострадали 5 человек – оба водителя и трое пассажиров микроавтобуса, в том числе один ребенок. Все они госпитализированы.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, сегодня, 27 декабря, в Одессе и Одесской области сохранятся сложны погодные условия: снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

В патрульной полиции Одесской области призывают водителей быть внимательными, соблюдать Правила дорожного движения, не превышать скорость и придерживаться безопасной дистанции.

Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области