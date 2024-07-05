На Харьковщине погибли молодые защитники из Белгрод-Днестровской громады

На Харьковщине погибли молодые защитники из Белгрод-Днестровской громады

В очередной раз Белгород-Днестровская громада встречает «на щите» земляков, которые отдали свои юные жизни, защищая Украину от российских захватчиков. Сергей Цап и Николай Гирман погибли в тяжелых боях на Харьковщине. 

Об этом сообщает Белгород-Днестровская РВА.

Старший лейтенант Николай Гирман погиб 27 июня 2024 года во время выполнения боевого задания в районе н.п.Рыбалкино Харьковской области, после получения ранений несовместимых с жизнью. В июле ему должно было исполнится 24 года.

Николай Гирман

28-летний солдат Сергей Цап, уроженец села Казачье Староказацкой территориальной громады, погиб 28 июня 2024 года в ходе штурмовых действий в районе населенного пункта Волчанск.

Сергей Цап

Белгород-Днестровская районная государственная (военная) администрация выражает искренние соболезнования родным, близким и побратимам погибших воинов и обращается ко всем жителям громады с просьбой достойно провести земляков, которые защищали наше государство от российских захватчиков.

В июне на Запорожском направлении погиб 21-летний житель Белгород-Днестровского района Николай Чебан, а в Донецкой области — 33-летний житель Белгород-Днестровского района Дмитрий Скалозуб.

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