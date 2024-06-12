На Херсонщине погиб боец из Одесской области

Трагические известия с фронта получила Раздельнянская городская территориальная громада Одесской области: на фронте погиб защитник из села Покровка Руслан Андронатий.
Как сообщили сегодня на странице громады в Facebook, водитель-электрик противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки Руслан Андронатий 1981 года рождения погиб при выполнении боевого задания вблизи населенного пункта Николаевка Херсонской области.
Прощание с Героем состоится завтра, 13 июня. Жителей громады призывают отдать последние почести погибшему воину и провести его в последний путь, создав живой коридор.
Ранее стало известно, что на фронте погиб 28-летний житель села Красноселка Александр Власов.