На Харківщині загинули молоді захисники з Білгрод-Дністровської громади

На Харківщині загинули молоді захисники з Білгрод-Дністровської громади

Вкотре Білгород-Дністровська громада зустрічає “на щиті” земляків, які віддали свої юні життя, захищаючи Україну від російських загарбників. Сергій Цап і Микола Гірман загинули у важких боях на Харківщині.

Про це повідомляє Білгород-Дністровська РВА.

Старший лейтенант Микола Гірман загинув 27 червня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі н. п. Рибалкіне Харківської області, після отримання поранень несумісних із життям. У липні йому мало виповнитися 24 роки.

Микола Гірман

28-річний солдат Сергій Цап, уродженець села Козаче Старокозацької територіальної громади, загинув 28 червня 2024 року під час штурмових дій у районі населеного пункту Вовчанськ.

Сергій Цап

Білгород-Дністровська районна державна (військова) адміністрація висловлює щирі співчуття рідним, близьким і побратимам загиблих воїнів та звертається до всіх жителів громади з проханням гідно провести земляків, які захищали нашу державу від російських загарбників.

У червні на Запорізькому напрямку загинув 21-річний житель Білгород-Дністровського району Микола Чебан, а в Донецькій області – 33-річний житель Білгород-Дністровського району Дмитро Скалозуб.

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