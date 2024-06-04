Пошел воевать добровольцем и вернулся «на щите»: житель Черноморска погиб под Волчанском

Пошел воевать добровольцем и вернулся «на щите»: житель Черноморска погиб под Волчанском

Скорбная весть пришла в Черноморскую громаду Одесской области: в бою за свободу и независимость Украины погиб еще один Герой – Андрей Гридюшко.

Как сообщают местные паблики, боец погиб под Волчанском на Харьковщине.

«Уже 27 февраля 2022 г. он пошел добровольцем защищать свою страну, родной город. И вот возвращается назад на щите… Склоняем головы в благодарности и скорби… Слава Герою!», – говорится в сообщении.

Дата прощания с защитников не уточняется.

Ранее стало известно о гибели на фронте жителя села Выпасное Мологовской громады Александра Колесниченко.

Читайте также: Погиб, выполняя боевое задание: не стало еще одного защитника из Одесской области.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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