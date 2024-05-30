Военнослужащий из Одесской области погиб на Донбассе, защищая Украину

Уроженец Белгород-Днестровского района Одесской области военнослужащий Дмитрий Скалозуб навсегда останется 33-летним: герой погиб в Донецкой области в бою за Украину.
Трагическое известие о гибели защитника стало еще одним болезненным ударом для Белгород-Днестровского района, сообщили в районной военной администрации.
Солдат Дмитрий Скалозуб (дата рождения: 19 ноября 1990 года) погиб 24 мая 2024 года, будучи верным военной присяге, во время выполнения боевой задачи в районе населенного пункта Красногоровка Покровского района.
«Мы склоняем головы в скорби и чтим Дмитрия Скалозуба, который стал настоящим героем. Его преданность, мужество и жертвенность заслуживают нашей безграничной благодарности.
Он стал примером верности и самопожертвования, символом подлинного украинского патриотизма. Пусть он обретет вечный покой в Царстве Небесном, а память о нем останется живой среди нас»,
– говорится в сообщении.
Согласно распоряжению военных, дата и время прощания публично оглашаться не будут.
Ранее в бою за Украину погиб житель Белгород-Днестровского района Александр Евтодиев.