Военнослужащий из Одесской области погиб на Донбассе, защищая Украину

Анастасия и Виолетта — жены защитников Мариуполя. Каждый день женщин начинается с борьбы за освобождение их мужей из пасти монстра. В апреле пошел третий год, как родные братья Артур и Владислав Шкеул находятся в российском плену. Государство-агрессор совсем не придерживается Женевской конвенции, оно изолировало украинских пленных от внешнего мира, не позволяет отправлять открытки родным и пытает их до смерти. Как наши защитники попали в плен и помогает ли в их освобождении власть, «Одесской жизни» рассказали жены героев.

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