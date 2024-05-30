Военнослужащий из Одесской области погиб на Донбассе, защищая Украину

Военнослужащий из Одесской области погиб на Донбассе, защищая Украину

Уроженец Белгород-Днестровского района Одесской области военнослужащий Дмитрий Скалозуб навсегда останется 33-летним: герой погиб в Донецкой области в бою за Украину.

Трагическое известие о гибели защитника стало еще одним болезненным ударом для Белгород-Днестровского района, сообщили в районной военной администрации.

Солдат Дмитрий Скалозуб (дата рождения: 19 ноября 1990 года) погиб 24 мая 2024 года, будучи верным военной присяге, во время выполнения боевой задачи в районе населенного пункта Красногоровка Покровского района.

Погибший боец Дмитрий Скалозуб

«Мы склоняем головы в скорби и чтим Дмитрия Скалозуба, который стал настоящим героем. Его преданность, мужество и жертвенность заслуживают нашей безграничной благодарности.
Он стал примером верности и самопожертвования, символом подлинного украинского патриотизма. Пусть он обретет вечный покой в Царстве Небесном, а память о нем останется живой среди нас»,

– говорится в сообщении.

Согласно распоряжению военных, дата и время прощания публично оглашаться не будут.

Ранее в бою за Украину погиб житель Белгород-Днестровского района Александр Евтодиев.

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