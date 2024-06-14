На Запорожском направлении погиб юный защитник из Одесской области

На Запорожском направлении погиб юный защитник из Одесской области

Одесская область потеряла еще одного верного сына Украины: на Запорожском направлении погиб житель Белгород-Днестровского района Николай Чебан. Герой не дожил всего несколько дней до своего 21-летия.

Такую скорбную весть сообщили в Белгород-Днестровской районной военной администрации.

Николай Чебан (родился 17 июня 2003 года) погиб в районе населенного пункта Степногорск Запорожской области 11 июня 2024 года.

«Наш защитник, выполняя свой военный и гражданский долг, защищая родную украинскую землю от ненавистного врага, во время наступательных действий по уничтожению сил противника и освобождению территории Украины, отдал жизнь за мирный день в родном селе, нашем районе и государстве. Помним и чтим наших бойцов-защитников», – говорится в сообщении.

Николай Чебан

О дате и месте прощания с погибшим защитником не сообщается.

Напомним, 13 июня в Раздельнянской городской территориальной громаде проводили в последний путь защитника из села Покровка Руслана Андронатия.

Ранее в Донецкой области в бою за Украину погиб уроженец Белгород-Днестровского района Дмитрий Скалозуб.

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