На Запорожском направлении погиб юный защитник из Одесской области

Такую скорбную весть сообщили в Белгород-Днестровской районной военной администрации.

Николай Чебан (родился 17 июня 2003 года) погиб в районе населенного пункта Степногорск Запорожской области 11 июня 2024 года.

«Наш защитник, выполняя свой военный и гражданский долг, защищая родную украинскую землю от ненавистного врага, во время наступательных действий по уничтожению сил противника и освобождению территории Украины, отдал жизнь за мирный день в родном селе, нашем районе и государстве. Помним и чтим наших бойцов-защитников», – говорится в сообщении.

О дате и месте прощания с погибшим защитником не сообщается.

Напомним, 13 июня в Раздельнянской городской территориальной громаде проводили в последний путь защитника из села Покровка Руслана Андронатия.

Ранее в Донецкой области в бою за Украину погиб уроженец Белгород-Днестровского района Дмитрий Скалозуб.