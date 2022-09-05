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На Итальянском бульваре в Одессе замечен кот Патрон – фотофакт

На Итальянском бульваре в Одессе замечен кот Патрон – фотофакт

Да-да, это не ошибка: ведь в Одессе возможно все! Вот и знаменитый пес Патрон «перевоплотился» в кота-патриота. Ну, или до этого удачно маскировался, будучи агентом под прикрытием.

Ну, шутки шутками, а граффити вполне реальное. И появилось оно по адресу Итальянский бульвар, 81.

Кот Патрон весьма удачно пополнил коллекцию уличных одесских котиков авторства команды одесских художников LBWS CAT

«Шок! Никто такого не ожидал! Пес Патрон на самом деле оказался… Агентом под прикрытием»,

– прокомментировали фото своей работы в Телеграм-канале LBWS CAT.

Граффити на Итальянском бульваре

Напомним, красочные граффити с одесскими котиками начали появляться на стенах одесских домов еще до войны, а после ее начала их количество выросло до 120. Эти позитивные символы вызывают улыбку и настраивают на Победу.

Кстати, напомним, что на днях на Одесском главпочтамте погасили две новые марки с одесскими котиками – «Спасибо, Польша» и «Георгий Победитель».

Впрочем, и пес Патрон на марке «Укрпочты» тоже отметился.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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