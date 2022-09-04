В Одесской области служит «брат» знаменитого пса-сапера Патрона (фото)

Служебная собака по кличке Келвин служит в Одесской области. Он той же породы, что и известный Патрон, да и выглядит как брат-близнец знаменитого пса.

Об этом сообщили в Измаильском пограничном отряде.

«Брат» Патрона Келвин служит в Измаильском пограничном отряде. С его помощью кинологиня Екатерина осматривает транспортные средства в пункте пропуска с целью предотвращения перемещения оружия и боеприпасов через государственную границу,

— рассказали пограничники.

Справка: Патрон – трехлетний служебный пес породы джек-рассел-терьер, получивший международную известность после начала войны в Украине и успевший стать любимым героем для взрослых и детей. Талисман Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и официальный символ Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования, сформированного при МВД Украины.

По данным ГСЧС, только к середине марта Патрон помог обнаружить более 90 взрывных устройств, установленных российскими войсками.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как на одесском Главпочтамте покасили марку, посвященную псу-саперу Патрону.

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