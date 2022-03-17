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На одесских улицах появились коты «нового формата» (фото)

На одесских улицах появились коты «нового формата» (фото)

На улицах Одессы появились коты и кошки «нового формата». Это настенные портреты одесских патриотичных котиков. Автор хвостатиков, настроенных и решительно, с надеждой, и с юмором – одесский художник Игорь Матроскин.

Рецепты

Этих хвостатых можно теперь увидеть во многих уголках города. Они – наши, с нашими флагами, нашими лозунгами.

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Коты Игоря Матроскина стали еще одним отображением горестной, тревожной, но помноженной на веру и надежду темы наших будней на военном положении.

«Разом переможемо!» – гласит лозунг, с которым красуется на улице Одессы один из новейших котиков Игоря Матроскина.

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Да будет так!

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Фото: Instagram // lbws_168

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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