На одесских улицах появились коты «нового формата» (фото)

На улицах Одессы появились коты и кошки «нового формата». Это настенные портреты одесских патриотичных котиков. Автор хвостатиков, настроенных и решительно, с надеждой, и с юмором – одесский художник Игорь Матроскин.

Этих хвостатых можно теперь увидеть во многих уголках города. Они – наши, с нашими флагами, нашими лозунгами.

Коты Игоря Матроскина стали еще одним отображением горестной, тревожной, но помноженной на веру и надежду темы наших будней на военном положении.

«Разом переможемо!» – гласит лозунг, с которым красуется на улице Одессы один из новейших котиков Игоря Матроскина.

Да будет так!

Фото: Instagram // lbws_168