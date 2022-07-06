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Одесские коты-патриоты: на фасаде общежития поселился усатый «выпускник» (фото)

Одесские коты-патриоты: на фасаде общежития поселился усатый «выпускник» (фото)

К этим ярким и забавным хвостатикам «нового формата» одесситы уже привыкли: с начала военного положения они начали появляться на стенах домов на улицах Софиевской, Преображенской, Дворянской, Праведников мира, в районе железнодорожного вокзала и во многих других местах.

А недавно новый мурал из серии о котах-патриотах украсил фасад Одесского национального экономического университета на улице Черняховского.

Мурал на Черняховского

Автор мурала – известный уличный художник Игорь Матроскин (студия M97 Project) изобразил кота в академической мантии, которую выпускники традиционно надевают в день вручения дипломов, и подбросившего вверх шапочку. Кот-выпускник изображен на фоне стилизованного герба Украины.

Новый мурал на стене общежития в Одессе

Отметим, что на сегодняшний день в Одессе насчитывается более 40 колоритных украинских котиков, ставших доброй приметой Одессы на военном положении.

Еще больше одесских котиков:

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Источник и фото: Думская

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