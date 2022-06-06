Патриотические котики Одессы: на Слободке появился мурал в честь доноров (фото)

В Одессе появился очередной «кошачий» мурал. На этот раз наши котики-патриоты решили обратить внимание горожан на то, как важно быть донором, особенно в наше непростое время, когда кровь очень часто нужна нашим бойцам.
Как сообщает Телеграм-канал Одесского горсовета «Одеса. Офiцiйно», мурал создан командой стрит-арт художников LBWS, нарисовавших в Одессе уже около сотни граффити с изображением патриотических котиков, при поддержке департамента здравоохранения одесской мэрии и волонтерского проекта «Донор Одесса».
Новый мурал изображает кошечку-донора и кота-медика. Он находится напротив детской городской поликлиники №1 на Слободке. Помимо всего прочего, по задумке авторов, большое яркое изображение будет дарить радость маленьким пациентам медучреждения.
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Фото пресс-службы Одесского горсовета