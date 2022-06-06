Патриотические котики Одессы: на Слободке появился мурал в честь доноров (фото)

Анекдот дня: о чем мечтает Роза Марковна? С добрым воскресным утром, Одесса! Сегодня воскресенье, а значит можно никуда не торопиться, как следует выспаться, сытно позавтракать и зарядиться позитивом на весь день (только на пляжи, чур, ни ногой!). А поможет вам в этом утренний анекдот от «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ

Одесса на военном положении, день 101-й: старый спуск с новыми приметами 101-й день войны… Вчера был горестный «юбилей»… Сегодня прошлись по нашему Деволановскому спуску. Не везет нашей Канаве: только стали ее приводить, наконец, в порядок, как война. Сейчас спуск кажется совершенно затихшим, но на нем можно отыскать и новые «приметы»: военное время отметилось и здесь… ПОДРОБНЕЕ

Ракетный обстрел Одесской области 4 июня: спасатели опубликовали фото Управление ГСЧС в Одесской области опубликовало фото с места пожара, возникшего в результате попадания вражеской крылатой ракеты ранним утром субботы, 4 июня 2022 года. ПОДРОБНЕЕ