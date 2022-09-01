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Пес Патрон и не только он: в Одессе погасили новую почтовую марку (фоторепортаж)

Пес Патрон и не только он: в Одессе погасили новую почтовую марку (фоторепортаж)

На одесском Главпочтамте погасили новую почтовую марку «Пес Патрон». На мероприятии побывал и корреспондент «Одесской жизни».

Один лист включает в себя 8 марок, изображающих жизнь ставшего легендарным пса Патрона. Тираж новой марки – 1 миллион экземпляров.

Гашение марки с псом Патроном в Одессе2
Гашение марки с псом Патроном в Одессе6
Гашение марки с псом Патроном в Одессе5
Гашение марки с псом Патроном в Одессе13
Гашение марки с псом Патроном в Одессе15
Гашение марки с псом Патроном в Одессе16
Гашение марки с псом Патроном в Одессе4
Гашение марки с псом Патроном в Одессе10
Гашение марки с псом Патроном в Одессе17
Гашение марки с псом Патроном в Одессе18
Гашение марки с псом Патроном в Одессе14

На церемонии гашения присутствовал и необычный гость: одесский пес Буч – родственник знаменитого Патрона, трехкратный чемпион мира по дог пуллеру (собачий вид спорта).

Гашение марки с псом Патроном в Одессе8
Гашение марки с псом Патроном в Одессе7
Гашение марки с псом Патроном в Одессе9
Гашение марки с псом Патроном в Одессе11
Гашение марки с псом Патроном в Одессе12

Средства, вырученные от продажи марки, «Укрпочта» планирует потратить на специальную машину для разминирования для ВСУ, а также помочь приютам для животных.

Справка: Патрон – трехлетний служебный пес породы джек-рассел-терьер, получивший международную известность после начала войны в Украине и успевший стать любимым героем для взрослых и детей. Талисман Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и официальный символ Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования, сформированного при МВД Украины.

По данным ГСЧС, только к середине марта Патрон помог обнаружить более 90 взрывных устройств, установленных российскими войсками.

Фото Юлии Сущенко

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Редакция ПРОФИЛЬ

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