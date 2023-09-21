Сотрудник одесской мэрии погиб в бою на Донбассе

Сегодня Одесса простилась с Дмитрием Отставновым, погибшим во время выполнения боевого задания на Донецком направлении.
Дмитрий был сотрудником департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета.
“У войны нет выходных. Каждый день она с безжалостной ненасытностью собирает свою кровавую дань.
При выполнении боевой задачи погиб наш собрат – Дмитрий Отставнов.
Закончилась земная жизнь человека, который по зову сердца стал на защиту своего родного дома — Украины.
Спокойный и рассудительный, дружелюбный и откровенный в общении – таким запомнят Дмитрия все, кто знал его, был с ним рядом”, — сообщили коллеги погибшего.
Читайте также:
- Под Бахмутом погиб «бог войны» из Одессы из легендарной 3-й штурмовой
- Памяти Тимофея Бойко: сына, друга, любимого и настоящего украинца
- Трудная дорога на левый берег: как одесситы воюют на Херсонском направлении