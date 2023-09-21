Сотрудник одесской мэрии погиб в бою на Донбассе

Сегодня Одесса простилась с Дмитрием Отставновым, погибшим во время выполнения боевого задания на Донецком направлении.

Дмитрий был сотрудником департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета.

“У войны нет выходных. Каждый день она с безжалостной ненасытностью собирает свою кровавую дань.

При выполнении боевой задачи погиб наш собрат – Дмитрий Отставнов.

Закончилась земная жизнь человека, который по зову сердца стал на защиту своего родного дома — Украины.

Спокойный и рассудительный, дружелюбный и откровенный в общении – таким запомнят Дмитрия все, кто знал его, был с ним рядом”, — сообщили коллеги погибшего.

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