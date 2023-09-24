Десантник из Одесской области погиб на Мелитопольском направлении

Эта война забрала жизнь еще одного нашего защитника из Одесской области – на Мелитопольском направлении, защищая Украину от рашистских оккупантов, погиб житель пгт Ширяево Максим Бобейко.
Об этом сообщили накануне в Facebook Ширяевского сельсовета.
Максим Бобейко воевал в составе десантной штурмовой бригады. Он погиб 20 сентября 2023 года вблизи села Малая Токмачка Пологовского района Запорожской области.
«С глубокой грустью сообщаем о гибели нашего земляка, жителя пгт Ширяево, Бобейко Максима Сергеевича… Выражаем слова глубокого соболезнования семье Героя. Разделяем вместе с Вами боль невосполнимой потери.
Вечная и светлая память Максиму!»,
– говорится в сообщении.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала о гибели на фронте внука ветерана Второй мировой войны из Одесской области Дмитрия Свирского.
Также сообщалось, что на Донбассе погибли сотрудник одесской мэрии Дмитрий Отставнов и отец-одиночка из Одесской области Александр Водолазкин.
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