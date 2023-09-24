Новости Одессы и Одесской области

Десантник из Одесской области погиб на Мелитопольском направлении

Десантник из Одесской области погиб на Мелитопольском направлении

Эта война забрала жизнь еще одного нашего защитника из Одесской области – на Мелитопольском направлении, защищая Украину от рашистских оккупантов, погиб житель пгт Ширяево Максим Бобейко.

Об этом сообщили накануне в Facebook Ширяевского сельсовета.

Максим Бобейко воевал в составе десантной штурмовой бригады. Он погиб 20 сентября 2023 года вблизи села Малая Токмачка Пологовского района Запорожской области.

«С глубокой грустью сообщаем о гибели нашего земляка, жителя пгт Ширяево, Бобейко Максима Сергеевича… Выражаем слова глубокого соболезнования семье Героя. Разделяем вместе с Вами боль невосполнимой потери.
Вечная и светлая память Максиму!»,

– говорится в сообщении.

Погибший боец Максим Бобейко

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о гибели на фронте внука ветерана Второй мировой войны из Одесской области Дмитрия Свирского.

Также сообщалось, что на Донбассе погибли сотрудник одесской мэрии Дмитрий Отставнов и отец-одиночка из Одесской области Александр Водолазкин.

Читайте также: «Обрел вечную жизнь в бою»: народный мемориал на исторической одесской площади (фоторепортаж).

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить