На фронте погибли четверо защитников из Одесской области

Одесская область прощается с павшими на поле боя Героями. О гибели земляков сообщили в Сафьяновской и Килийской громадах.
Печальные известия с фронта получила Сафьяновска громада на Измаильщине.
Защищая родную землю, погиб житель Сафьян Сергей Шелковников, которому недавно исполнилось 22 года. Об этом сообщила сестру воина.
Читайте также: Одесская область: пограничники провели в последний путь погибшего побратима (фото)
В субботу, 11 ноября, кортеж с телом Героя живым коридором встретили жители Сафьян.
Похоронят Сергея Шелковникова во вторник, 14 ноября, на Лощиновском кладбище.
В Сафьяновском сельсовете сообщили о гибели жителя Новой Некрасовки Владимира Чернова.
Главный сержант Владимир Чернов был инспектором пограничной службы 2 категории – пулеметчиком отделения инспекторов пограничной заставы пограничной комендатуры быстрого реагирования.
Защитник погиб во время выполнения боевого задания 12 октября в районе села Макеевка Сватовского района Луганской области.
«Сафьяновский сельский совет и его исполнительный комитет выражают искренние слова соболезнования семье погибшего. Низко склоняем головы в скорби. Пусть душа погибшего защитника Владимира обретет вечный покой», ─ выразили соболезнования в общине.
О дате захоронения Героя будет сообщено позже.
О потерях среди своих земляков сообщили в Килийской громаде.
Сержант Василий Рубчак служио в 126-й бригаде территориальной обороны Одессы, воину было 49 лет.
Жителю Килии, воину Валентину Костянтинову было 33 года. Он погиб 17 июня 2023 года в районе населенного пункта Малая Токмачка Пологовского района Запорожской области, во время выполнения боевых задач, защищая независимость и суверенитет Украины.
Только в начале ноября тело погибшего Героя удалось опознать.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что на фронте погиб одессит Юрий Глодан. 23 апреля 2022 года мужчина потерял свою семью – жену, 3-месячную дочку и тещу – они погибли после попадания российской ракеты в ЖК «Тирас».
Еще новости Одессы по теме:
- Командир штурмового отделения из Одесской области погиб на Херсонщине;
- Президент посмертно наградил морского пограничника Одесского отряда;
- На Одесчине увековечили память погибшего на войне спасателя.