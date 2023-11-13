На фронте погибли четверо защитников из Одесской области

Печальные известия с фронта получила Сафьяновска громада на Измаильщине.

Защищая родную землю, погиб житель Сафьян Сергей Шелковников, которому недавно исполнилось 22 года. Об этом сообщила сестру воина.

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В субботу, 11 ноября, кортеж с телом Героя живым коридором встретили жители Сафьян.

Похоронят Сергея Шелковникова во вторник, 14 ноября, на Лощиновском кладбище.

В Сафьяновском сельсовете сообщили о гибели жителя Новой Некрасовки Владимира Чернова.

Главный сержант Владимир Чернов был инспектором пограничной службы 2 категории – пулеметчиком отделения инспекторов пограничной заставы пограничной комендатуры быстрого реагирования.

Защитник погиб во время выполнения боевого задания 12 октября в районе села Макеевка Сватовского района Луганской области.

«Сафьяновский сельский совет и его исполнительный комитет выражают искренние слова соболезнования семье погибшего. Низко склоняем головы в скорби. Пусть душа погибшего защитника Владимира обретет вечный покой», ─ выразили соболезнования в общине.

О дате захоронения Героя будет сообщено позже.

О потерях среди своих земляков сообщили в Килийской громаде.

Сержант Василий Рубчак служио в 126-й бригаде территориальной обороны Одессы, воину было 49 лет.

Жителю Килии, воину Валентину Костянтинову было 33 года. Он погиб 17 июня 2023 года в районе населенного пункта Малая Токмачка Пологовского района Запорожской области, во время выполнения боевых задач, защищая независимость и суверенитет Украины.

Только в начале ноября тело погибшего Героя удалось опознать.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что на фронте погиб одессит Юрий Глодан. 23 апреля 2022 года мужчина потерял свою семью – жену, 3-месячную дочку и тещу – они погибли после попадания российской ракеты в ЖК «Тирас».

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