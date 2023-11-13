На фронті загинули четверо захисників з Одеської області

Сумні звістки з фронту отримала Саф’янівська громада на Ізмаїльщині.

Захищаючи рідну землю, загинув мешканець Саф’ян Сергій Шелковніков, якому нещодавно виповнилося 22 роки. Про це повідомила сестра воїна.

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У суботу, 11 листопада, кортеж із тілом Героя живим коридором зустріли мешканці Саф’ян.

Поховають Сергія Шелковнікова у вівторок, 14 листопада, на Лощинівському цвинтарі.

У Саф’янівській сільраді повідомили про загибель мешканця Нової Некрасівки Володимира Чернова.

Головний сержант Володимир Чернов був інспектором прикордонної служби 2 категорії – кулеметником відділення інспекторів прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування.

Захисник загинув під час виконання бойового завдання 12 жовтня у районі села Макіївка Сватівського району Луганської області.

«Саф’янівська сільська рада та її виконавчий комітет висловлюють щирі слова співчуття сім’ї загиблого. Низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблого захисника Володимира здобуде вічний спокій», – висловили співчуття у громаді.

Про дату поховання Героя буде повідомлено пізніше.

Про втрати серед своїх земляків повідомили у Кілійській громаді.

Сержант Василь Рубчак служив у 126-й бригаді територіальної оборони Одеси, воїну було 49 років.

Мешканцю Кілії, воїну Валентину Костянтинову було 33 роки. Він загинув 17 червня 2023 року в районі населеного пункту Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області під час виконання бойових завдань, захищаючи незалежність та суверенітет України.

Тільки на початку листопада тіло загиблого Героя вдалося впізнати.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що на фронті загинув одесит Юрій Глодан. 23 квітня 2022 року чоловік втратив свою сім’ю – дружину, 3-місячну доньку та тещу – вони загинули після влучення російської ракети до ЖК «Тірас».

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