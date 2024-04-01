На фронте погиб первый командир теробороны Измаила

Снова тяжелая потеря для Одесщины — в боях за Украину погиб первый командир Измаильского батальона территориальной обороны подполковник Анатолий Сергеев.
Трагедия произошла 27 марта. Об этом в Facebook сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.
В первые недели полномасштабной военной агрессии россии против Украины под руководством Анатолия Андреевича формировался Измаильский батальон территориальной обороны и выполнялись важные задачи обороны юга Одесской области.
Почти два года воин защищал страну в составе одесской 126-й бригады ТрО. Ее воины держали фронт под Николаевом и участвовали в деоккупации правого берега Херсонской области.
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У Героя остались жена и маленький ребенок.
«Разделяем боль Вашей утраты…
Вечная память и вечная слава Украинскому Воину, который до последнего вздоха защищал родную Украину и право каждого из нас на жизнь!» — выразил слова поддержки и соболезнования родным нашего Защитника Андрей Абрамченко.
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