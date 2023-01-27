Новости Одессы и Одесской области

Во время последнего ракетного удара в Одессе погиб теробороновец

Во время последнего ракетного удара в Одессе погиб теробороновец

Александр Послушный был родом из Кучурган, служил в одной из одесских бригад территориальной обороны, куда записался добровольцем.

О гибели защитника сообщило “Суспільне. Одеса”.

По информации источника “Суспільного”, Александр Послушный погиб в селе Усатово под Одессой, что совпало с массированным ракетным обстрелом Украины со стороны россии.

В Одесской области от попаданий ракет повреждения получили два объекта энергетической инфраструктуры. При этом руководитель Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что раненых среди населения нет.

Напомним, что 26 января российская федерация провела очередной массированный ракетный обстрел Украины. Было выпущено 70 ракет разных типов. ГСЧС Украины сообщила об 11 погибших.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на фронте погиб сын одесского судьи и адвокат Василий Личман.

Также мы писали, что медик из Одессы погиб, эвакуируя раненых с поля боя.

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Фото: Суспільне. Одеса

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Редакция ПРОФИЛЬ

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