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На фронте погиб талантливый певец из Одесской области (видео)

На фронте погиб талантливый певец из Одесской области (видео)

14 февраля в селе Барабой Дальницкой громады простились с погибшим воином Максимом Браславским. Максим ушел на войну добровольцем. Ему было 33 года.

О гибели Максима Браславского сообщило издание «Альтернатива».

В публикации издания говорится, что 14 февраля 2023 г. в с. Барабой Дальницкой территориальной громады Одесского района Одесской области простились с погибшим воином Максимом Браславским, который отдал свою жизнь в борьбе за освобождение Украины от российских захватчиков.

В свои 33 года Максиму пришлось бороться за свободу нашей Родины. Он добровольно пошел в ряды Вооруженных сил Украины.

Во время выполнения боевого задания 08 февраля 2023 жизнь Максима Браславского оборвалась – он отдал ее за Украину!

До этого Максим был известен в громаде как талантливый певец, выпускник вокального ансамбля «Джельсомино». Он выступал на многих торжественных мероприятиях и праздниках родном Овидиопольском районе.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на войне погиб молодой доброволец из одесского пригорода.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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