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На фронті загинув перший командир тероборони Ізмаїла

На фронті загинув перший командир тероборони Ізмаїла

Знову важка втрата для Одещини – у боях за Україну загинув перший командир Ізмаїльського батальйону територіальної оборони підполковник Анатолій Сергєєв.

Трагедія сталася 27 березня. Про це у Facebook повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.

У перші тижні повномасштабної військової агресії росії проти України під керівництвом Анатолія Андрійовича формувався Ізмаїльський батальйон територіальної оборони і виконувалися важливі завдання оборони півдня Одеської області.

Майже два роки воїн захищав країну у складі одеської 126-ї бригади ТрО. Її воїни тримали фронт під Миколаєвом і брали участь у деокупації правого берега Херсонської області.

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“Поділяємо біль Вашої втрати…
Вічна пам’ять і вічна слава Українському Воїну, який до останнього подиху захищав рідну Україну і право кожного з нас на життя!” – висловив слова підтримки та співчуття рідним нашого Захисника Андрій Абрамченко.

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