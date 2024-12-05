Теплицкая громада получила трагическое известие с фронта

Скорбную весть сообщили в Теплицкой громаде.

Михаил Алдушин родился и учился в селе Садовое Теплицкой громады. Получил профессию электромонтера и водителя в Арцизском профессиональном аграрном лицее. Женился, в семье растут две дочери.

Михаил мобилизовался в июне 2023 года. Погиб сержант ВСУ 11 августа 2023 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

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В этом году, 29 ноября, Герою должно было бы исполниться 32 года.

«Теплицкий сельский совет выражает соболезнования родным и близким Воина Алдушина Михаила Александровича. Герои не умирают — они навсегда остаются в наших сердцах», — пишут в громаде.