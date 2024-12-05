Новости Одессы и Одесской области

Теплицкая громада получила трагическое известие с фронта

Теплицкая громада получила трагическое известие с фронта

Война унесла жизнь защитника Украины, жителя села Садовое Теплицкой громады Михаила Александровича Алдушина. Воина больше года считали пропавшим без вести.

Скорбную весть сообщили в Теплицкой громаде.

Михаил Алдушин родился и учился в селе Садовое Теплицкой громады. Получил профессию электромонтера и водителя в Арцизском профессиональном аграрном лицее. Женился, в семье растут две дочери.

Михаил мобилизовался в июне 2023 года. Погиб сержант ВСУ 11 августа 2023 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

По теме: На Измаильщине простились с погибшим на фронте медиком

В этом году, 29 ноября, Герою должно было бы исполниться 32 года.

Михаил Алдушин

«Теплицкий сельский совет выражает соболезнования родным и близким Воина Алдушина Михаила Александровича. Герои не умирают — они навсегда остаются в наших сердцах», — пишут в громаде.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua