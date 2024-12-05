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На фронті загинув відомий музикант із Одеси

На фронті загинув відомий музикант із Одеси

На фронті загинув музикант та діджей з Одеси Юрій Мелофон. Він створював усілякі ремікси, а також писав власні пісні, а після початку повномасштабної війни добровільно вступив до лав ЗСУ.

Про загибель музиканта повідомила у себе в Instagram українська співачка Лавіка (Любов Юнак).

З її слів, Юрій Мелофон загинув 2 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання.

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Лавіка також розповіла, що знайома з Юрієм з 2012 року. Вони разом створювали ремікси на її пісні, які здобули популярність серед слухачів.

«На початку повномасштабного вторгнення Юра написав мені перший із усіх друзів і запитав, що потрібно по волонтерці. Він жив в Одесі і якось дуже швидко зібрався з думками, поки я приходила до тями і була в ступорі.
Юра так багато робив добрих справ і навіть перебуваючи на фронті завжди писав першим, питав як стан і як справи, а коли загинув мій брат – він агітував увесь свій батальйон заходити до «Дії» і розголосити мою петицію, щоби зібрати голоси. здаватися в цій справі, адже «брат боровся, і ти бійся» Останнє повідомлення було з привітанням мене з Днем Народження. його збирання, яке ми закрили.
А тепер його немає…»,

– пише співачка.

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Відомо, що, окрім співпраці з Лавікою, музикант писав власні пісні, а також реміксував треки гуртів Latexfauna та «Скрябін».

Після початку повномасштабного вторгнення Юрій Мелофон спочатку зайнявся волонтерською діяльністю, зокрема, допомагав возити воду до Миколаїва, а потім приєднався до 35-ї бригади ЗСУ.

Загиблому бійцю-музиканту було 39 років.

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