Памяти героя Александра Моисеева — одного из лучших снайперов с позывным «Куколка»

На службе встретил любовь всей жизни

Александр родился в городе Балта, в семье Ирины Алексеевны и Игоря Павловича Моисеевых. Окончил городскую школу №3.

— Саша учился добросовестно, был замечательным товарищем. Всегда пунктуальный, вежливый и ответственный. Он из тех людей, кто ведет за собой, кто не жалуется на темноту, а зажигает свет, — рассказывает учительница математики Лидия Мищук.

Срочную службу юноша проходил в военно-морских силах в Севастополе. В 2014-м подписал контракт с Государственной пограничной службой и поехал в Донецкую область защищать целостность государства. Позже по ротации служил в Подольском пограничном отряде, где и встретился со своей Анастасией, которая стала ему женой, и которую он нежно звал «Куколка». Поэтому и собратья дали ему позывной «Куколка».

В десятке лучших снайперов Украины

Анастасия и Александр Моисеевы стали на защиту родины с 2014-го.

— Слышала, как некоторые говорят: «Пошли служить, потому что деньги платят». И почему-то сами не спешат пойти в армию. Не за деньги, не ради славы мы стали в ряды защитников, а ради спасения Украины, — говорит Настя, — Пусть кому-то кажется, что это высокие слова, но в них — суть этой войны.

В 2023 году Александр окончил академию Госпогранслужбы и получил степень бакалавра. Именно там, а также на войне он усовершенствовал навыки по стрельбе. Главный сержант Александр Моисеев был в десятке лучших снайперов Украины. Хотя сам он говорил, что до мирового рейтинга ему еще далеко, но важные цели поражал с первого выстрела. Участвовал в боях за Донецкую область, сдерживал наступление врага на Харьковском направлении в Волчанских хуторах, в Краматорске.

Ему предлагали место службы штабным офицером, но он отказался.

— Как это я буду сидеть в тылу, а мои побратимы будут воевать без меня? Ведь побратимство — это поданная рука, выслушанная исповедь, единственный пакетик кофе на троих, последний сникерс, это «отдохни, я подменю». Нет, я так не могу и не хочу!» — говорил Александр и оставался в строю.

Первое ранение

Первое ранение Саша получил, когда в начале августа подразделения, дислоцировавшиеся в приграничье юго-восточной части Донецкой области, выходили из так называемого «Должанского котла».

— Этот выход выдался чрезвычайно сложным, поскольку включал форсирование двух водных преград. Пограничникам пришлось действовать без прикрытия, в невероятно тяжелых условиях, под плотным огнем противника. Но руководители секторов и подразделений не потеряли управление и организованно вывели людей и технику в определенный район, — так генерал армии Украины Николай Литвин описывал один из боевых эпизодов, в котором принимал участие и Александр Моисеев.

Передислокация подразделений окончательно завершилась только 8 августа 2014 года на базе пограничного отряда в Бердянске.

Во время этой операции погибли 10 пограничников. Ранения различной степени тяжести получили 38 бойцов, среди которых и младший сержант Александр Моисеев. Еще пятеро пропали без вести.

Мечтали путешествовать на мотоциклах

— С Сашей мы познакомились в 2017 году на службе в Подольском пограничном отряде. Через год поженились. У нас не было пышной свадьбы. Счастье любит тишину — это про нас, — делится воспоминаниями Анастасия, — Он был самым прекрасным человеком в мире! Именно с таким мужчиной ничего не страшно.

Он брался за любую работу и всегда приходил на помощь. Как дома, так и на службе.

— Наша совместная жизнь — это сплошные интересные моменты. Нам никогда не было грустно. Мы себе приобрели мотоциклы, чтобы путешествовать. Мечтали поехать в Турцию на мотоциклах. За короткий десятидневный отпуск могли отправиться в путешествие по родному краю, — делится Настя.

Ножи должны быть острыми всегда

— А еще Саша всегда любил хорошо поесть, особенно мясо, но сам никогда не готовил, потому что знал, что его Куколка постарается, — рассказывает Анастасия. — Ну а вдохновения и стремления чем-то порадовать близких ему было не занимать.

Он просто так дарил цветы, делал подарки.

С недавних пор у Александра появилось хобби — он любил точить ножи. Дома и у побратимов, благодаря его стараниям, были всегда острые ножи.

— Ножи должны быть постоянно острыми, особенно, когда враг посягает на твое, — говорил он.

Александр закрыл собой побратимов

— Одиннадцатого ноября меня вызвал к себе командир и сообщил: главный сержант пограничной службы Александр Игоревич Моисеев 10 ноября 2024 года погиб смертью храбрых при исполнении воинского долга, закрыв собой побратимов во время вражеского артобстрела. Мир для меня развалился, — не сдерживая слез говорит Настя.

20 ноября Балтская громада прощалась с земляком, который положил свою жизнь на алтарь победы.

Имя Александра Моисеева занесено в список Аллеи героев и в книгу Героев Балтщины.

Награды героя

Александр Моисеев награжден медалями «За защиту Отечества», «Отличие Совета национальной безопасности и обороны Украины», «За 10 лет добросовестной службы в Государственной пограничной службе», нагрудным знаком «За мужество в охране государственной границы», «Участник боевых действий».

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