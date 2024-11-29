На Измаильщине простились с погибшим на фронте медиком

Об этом сообщили в Сафьяновской территориальной громаде.

Житель села Дунайское Владимир Маслеников погиб 25 ноября на Херсонском направлении.

Владимир Маслеников не только защищал Украину на фронте, но и был человеком, чья жизнь была посвящена заботе о других. Он работал медицинским братом врачебной амбулатории села Старая Некрасовка, а также фельдшером-дежурным в медицинской части госпиталя.

«Его руки лечили, его сердце сочувствовало, а его решительность вдохновляла!» — вспоминают коллеги.

28 ноября родные, близкие, друзья, коллеги, жители села и руководство Сафьяновского сельсовета встретили своего Защитника живым коридором. Люди с цветами и государственными флагами стояли вдоль дороги.

Церемония прощания прошла в родном доме Защитника. После отпевания в местном храме Владимира Масленикова похоронили с воинскими почестями, как положено Герою.

Ранее трагическое известие всколыхнуло Любашевскую громаду: в госпитале от боевых травм скончался военнослужащий Виктор Ласкорунский.