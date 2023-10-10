Новости Одессы и Одесской области

Молодой водолаз из Одесской области отдал жизнь за Украину: история Героя

Молодой водолаз из Одесской области отдал жизнь за Украину: история Героя

Ивану Сайтарлы на момент гибели было всего 29 лет. Его жизнь оборвалась в бою за освобождение Херсонской области. До полномасштабного российского вторжения молодой человек работал водолазом. А на фронте стал разведчиком.

О гибели Ивана Сайтарлы сообщили в Болградском городском совете. А как проходило прощание с Героем и его историю, рассказало интернет-издание “Махала”.

Попрощаться с Иваном Сайтарлы пришли 8 октября почти все жители села Владичень Болградского района, из которого защитник был родом. 

похороны ивана Сайтарлы

Попрощаться с Иваном Сайтарлы пришло 8 октября почти все село Владичень, откуда герой был родом.

Родился Герой в 1993 году. После после школы получил специальность фельдшера, но в 2014 году добровольцем ушел защищать Украину на Донбассе, куда уже тогда впервые вторглись российские войска.

Иван больше трех провел в армии, защищал в составе бригады морской пехоты Донецкую и Луганскую области, освобождал Мариуполь.ТЗа это время несколько раз был ранен. 

Иван Сайтарлы с позывным "Болгар"

Иван Сайтарлы с позывным «Болгар», по воспоминаниям родных и близких, был добрым и веселым человеком, душой любой компании.

Но в 2018 году защитник вернулся к гражданской жизни и воплотил свою детскую мечту в реальность – стал работать водолазом на одном из предприятий в Николаеве. Но когда 24 февраля 2022 года российская орда снова вторглась на землю Украины, Иван Сайтарлы сразу записался добровольцем в 123 бригаду территориальной обороны ВСУ. Там он служил разведчиком, освобождал Николаевскую и Херсонскую области.

Погиб защитник 21 июня. Во время боевого задания в лодку, где он находился, попал вражеский снаряд. После этого его считали пропавшим без вести.

Родственники и друзья верили что Иван сумел выбраться из лодки, и, возможно, находится в плену. Но 5 октября семье Ивана сообщили страшное известие: тело найдено.

Прощание с воином прошло в его родном доме на улице Озерной. После этого тело бойца отпели в местном храме и с почестями похоронили на местном кладбище.

Награды Ивана Сайтарлы

Награды Ивана Сайтарлы.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить