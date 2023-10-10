Молодой водолаз из Одесской области отдал жизнь за Украину: история Героя

О гибели Ивана Сайтарлы сообщили в Болградском городском совете. А как проходило прощание с Героем и его историю, рассказало интернет-издание “Махала”.

Попрощаться с Иваном Сайтарлы пришли 8 октября почти все жители села Владичень Болградского района, из которого защитник был родом.

Родился Герой в 1993 году. После после школы получил специальность фельдшера, но в 2014 году добровольцем ушел защищать Украину на Донбассе, куда уже тогда впервые вторглись российские войска.

Иван больше трех провел в армии, защищал в составе бригады морской пехоты Донецкую и Луганскую области, освобождал Мариуполь.ТЗа это время несколько раз был ранен.

Но в 2018 году защитник вернулся к гражданской жизни и воплотил свою детскую мечту в реальность – стал работать водолазом на одном из предприятий в Николаеве. Но когда 24 февраля 2022 года российская орда снова вторглась на землю Украины, Иван Сайтарлы сразу записался добровольцем в 123 бригаду территориальной обороны ВСУ. Там он служил разведчиком, освобождал Николаевскую и Херсонскую области.

Погиб защитник 21 июня. Во время боевого задания в лодку, где он находился, попал вражеский снаряд. После этого его считали пропавшим без вести.

Родственники и друзья верили что Иван сумел выбраться из лодки, и, возможно, находится в плену. Но 5 октября семье Ивана сообщили страшное известие: тело найдено.

Прощание с воином прошло в его родном доме на улице Озерной. После этого тело бойца отпели в местном храме и с почестями похоронили на местном кладбище.

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