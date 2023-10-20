На фронті загинув 32-річний водій-розвідник з Одещини

Про це повідомили на сторінці Затишанської громади.

У повідомленні йдеться, що Сергій був водієм-електриком взводу радіорозвідки розвідувальної роти.

Своє останнє бойове завдання він виконав 14 жовтня біля населеного пункту Невське Донецької області. Під час виконання завдання отримав важкі поранення, що виявилися несумісні з життя.

Сергій народився 3 липня 1991 року в селі Торосове. Там закінчив 11 класів у місцевій школі. Потім продовжив навчання в Захарівському професійно-технічному училищі.

Сергій був сильний духом, любив спорт та був цілеспрямованою людиною.

З 18 років хлопець ріс без матері – вона померла від важкої хвороби. А п’ять років тому пішов з життя і батько. Тож з рідних у Сергія лише двоє старших братів та сестра (він був наймолодшим у родині).

Не встиг воїн створити власну сім’ю, бо спочатку прагнув міцно «стати на ноги». Але всі плани перекреслила війна.

У січні 2023 року Сергій Абрамов був мобілізований на військову службу. Ніхто з рідних навіть не знав конкретного місця його перебування – бувши в розвідувальній роті, він все тримав у секреті. У телефонних розмовах з близькими говорили на різні теми, а от про свою локацію ніколи не казав.

Лише зі сповіщення про смерть рідні дізналися, що Сергій був на передовій фронту, –

розказали у громаді.

Наразі рідні Сергія чекають на нього вдома, аби з почестями поховати захисника України, який віддав за неї своє життя.

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