Новини Одеси та Одеської області

На фронті загинув 32-річний водій-розвідник з Одещини

На фронті загинув 32-річний водій-розвідник з Одещини

Затишанська громада втратила вірного сина України – на війні загинув 32-річний Сергій Михайлович Абрамов, мешканець села Торосове Роздільнянського району.

Про це повідомили на сторінці Затишанської громади.

У повідомленні йдеться, що Сергій був водієм-електриком взводу радіорозвідки розвідувальної роти.

Своє останнє бойове завдання він виконав 14 жовтня біля населеного пункту Невське Донецької області. Під час виконання завдання отримав важкі поранення, що виявилися несумісні з життя.

Сергій народився 3 липня 1991 року в селі Торосове. Там закінчив 11 класів у місцевій школі. Потім продовжив навчання в Захарівському професійно-технічному училищі.

Сергій був сильний духом, любив спорт та був цілеспрямованою людиною.

З 18 років хлопець ріс без матері – вона померла від важкої хвороби. А п’ять років тому пішов з життя і батько. Тож з рідних у Сергія лише двоє старших братів та сестра (він був наймолодшим у родині).

Не встиг воїн створити власну сім’ю, бо спочатку прагнув міцно «стати на ноги». Але всі плани перекреслила війна.

У січні 2023 року Сергій Абрамов був мобілізований на військову службу. Ніхто з рідних навіть не знав конкретного місця його перебування – бувши в розвідувальній роті, він все тримав у секреті. У телефонних розмовах з близькими говорили на різні теми, а от про свою локацію ніколи не казав.

Лише зі сповіщення про смерть рідні дізналися, що Сергій був на передовій фронту, –

розказали у громаді.

Наразі рідні Сергія чекають на нього вдома, аби з почестями поховати захисника України, який віддав за неї своє життя.

Читайте також:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати