Молодой боец из Одесской области умер от ран в харьковском госпитале

Как сообщили в Окнянской громаде, совсем молодой юноша Юрий Прачук был тяжело ранен в результате вражеских артиллерийских обстрелов во время выполнения боевого задания неподалеку от населенного пункта Степная Новоселовка Купянского района Харьковской области.

«Юрий Александрович отправился защищать Украину сознательно, подписав контракт. И делал свое мужское дело честно, смело и мужественно.

К сожалению, его жизнь оборвалась на самом взлете… Ему только бы жить, радоваться каждому дню и дарить родным свое внимание и любовь…

Этот паренек настоящий Герой. Он отдал свою молодую жизнь за свободу и независимость нашего государства. За нас с вами.

Все, кто знал Юрия, будут помнить его как доброжелательного юношу, строившего много планов на жизнь…»,

– говорится в сообщении.

А в Facebook-группе Захаровского профессионального лицея рассказали, что Юрий окончил Окнянское отделение профессионально-технического лицея, где получил образование электромонтера, и сразу же стал в ряды защитников Украины. Он стал уже третьим выпускником этого учебного заведения, жизнь которого унесла война.

О дате прощания с Героем будет сообщено дополнительно.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что на Луганщине погиб житель города Южного Сергей Дмитриев.

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