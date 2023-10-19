В Одесской области простятся с погибшим лейтенантом, который защищал Украину с 2014 года

О месте и времени прощания с погибшим воином сообщил на своей странице мэр Измаила Андрей Абрамченко.

По его словам, Виктор родился в Херсоне. Но город, в котором родилась его мать, с детства называл вторым родным городом.

Он с детства мечтал стать военным и защищать родную землю. Поэтому на фронт ушел задолго до полномасштабного вторжения россиян. С 2014 года Виктор защищал родину от российского нашествия, был участником АТО.

С начала полномасштабного вторжения россии защищал Херсон, а затем – подходы к Николаеву.

Служил Виктор в зенитно-ракетных войсках – уничтожал вражеские дроны и учил молодых побратимов этому делу, мужественно и самоотверженно «держа небо» над родной землей.

Погибший лейтенант Виктор Чечин был удостоен государственных наград — награжден нагрудным знаком «За образцовую службу», отличием Президента Украины «За участие в антитеррористической операции».

Он каждый день приближал нашу победу и ждал рождения первого ребенка.

Но судьба распорядилась иначе – и он ушел из жизни, чтобы уже с небес оберегать своими крыльями Родину и свой народ…

Громада Измаила, Измаильский городской совет и его исполнительный комитет выражают искренние соболезнования семье и близким Защитника Украины. Разделяем боль вашей потери, —

соболезнует Абрамченко родным и близким погибшего героя.

Лейтенант Виктор Александрович Чечин будет похоронен 20 октября на Аллее славы на Новом кладбище.

Прощание состоится в 11:00 на ул. Спортивной, 81.

Вечная память и слава Украинскому Воину, главным предназначением жизни которого было служение украинскому народу и защита Украины от российских оккупантов, —

написал мэр.

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