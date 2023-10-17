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В Одесской области провели в последний путь погибшего на фронте сапера

В Одесской области провели в последний путь погибшего на фронте сапера

Сегодня, 17 октября, Сафьяновская громада провела в последний путь защитника Украины Евгения Глуцкого, погибшего на Донецком направлении.

Об этом сообщили на facebook-странице Сафьяновской громады.

В сообщении говорится, что сегодня в село Матроска «на щите» вернулся настоящий Герой, патриот, защитник Украины, солдат Евгений Глуцкий.

Похованя загиблого Євгена Глуцького

Евгений был сапером инженерно-саперного отделения инженерно-саперного взвода. Погиб защитник Украины 6 октября 2023 во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области.

Похованя загиблого Євгена Глуцького

Семья осталась без заботливого сына и отца, любящего мужа и брата, —

говорится в сообщении.

Погибшего героя, отдавшего свою жизнь за независимость Украины, односельчане встретили живым коридором с национальными флагами и цветами.

Похованя загиблого Євгена Глуцького

Почтить павшего защитника Украины пришли близкие, друзья, знакомые, побратимы, руководство и жители Сафьяновской громады.

Похоронили Героя на местном кладбище.

Настоящий патриот, верный защитник Украины, отдавший жизнь за каждого из нас — таким Евгений Глуцкий навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах.

Вечная память Герою! —

написали на странице громады.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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