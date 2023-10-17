В Одесской области провели в последний путь погибшего на фронте сапера

Сегодня, 17 октября, Сафьяновская громада провела в последний путь защитника Украины Евгения Глуцкого, погибшего на Донецком направлении.
Об этом сообщили на facebook-странице Сафьяновской громады.
В сообщении говорится, что сегодня в село Матроска «на щите» вернулся настоящий Герой, патриот, защитник Украины, солдат Евгений Глуцкий.
Евгений был сапером инженерно-саперного отделения инженерно-саперного взвода. Погиб защитник Украины 6 октября 2023 во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области.
Семья осталась без заботливого сына и отца, любящего мужа и брата, —
говорится в сообщении.
Погибшего героя, отдавшего свою жизнь за независимость Украины, односельчане встретили живым коридором с национальными флагами и цветами.
Почтить павшего защитника Украины пришли близкие, друзья, знакомые, побратимы, руководство и жители Сафьяновской громады.
Похоронили Героя на местном кладбище.
Настоящий патриот, верный защитник Украины, отдавший жизнь за каждого из нас — таким Евгений Глуцкий навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах.
Вечная память Герою! —
написали на странице громады.
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