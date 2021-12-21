На Екатеринской сильный пожар в жилом доме (обновлено)

В центре Одессы загорелся жилой дом по адресу Екатериниская, 68. Спасатели уже наместе. Они эвакуируют людей с помощью лестницы.

Пока нет никакой информации о причинах, масштабах пожара и пострадавших. Но не месте уже несколько пожарных автомобилей с экипажами, которые включились в борьбу с огнем и эвакуацию людей из заблокированных пламенем помещений.

Пожар возник приблизительно в 14:30 в квартире, расположенной на втором этаже здания.

Загоревшийся дом не является памятником архитектуры, хотя и был построен в 19 веке и известен как доходный дом К. Пичман.

ОБНОВЛЕНО: По уточненным данным от ГСЧС, пожар на площади 10 квадратных метров был потушен в 14:39. Эвакуация жильцов не проводилась. Причина возгорания устанавливается.

Недавно «Одесская Жизнь» сообщала о том, как из-за угрозы пожара в Одессе эвакуировали зрителей в мультиплексе «Гагарин Плаза».

Напомним также, что в центре Одессы горел дом-памятник архитектуры, и в результатте того пожара погиб мужчина

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Источник и фото: УСИ