В центре Одессы горел дом-памятник архитектуры – погиб мужчина (фото, видео)

Сегодня днем, 7 декабря, в центре Одессы, на улице Малой Арнаутской, 45 случился пожар в доме-памятнике архитектуры местного значения. На пожаре погиб мужчина.

Как сообщает управление ГСЧС в Одесской области, возгорание началось в трехкомнатной квартире на третьем этаже. Чтобы локализовать и полностью ликвидировать возгорание, спасателям понадобилось около часа.

На месте пожара нашли тело мужчины – предварительно, это хозяин сгоревшей квартиры.

Также сообщается, что площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Тушение пожара усложнило то, что квартира была буквально завалена всяким хламом.

По словам соседей, погибший мужчина жил один. Он нигде не работал и вел асоциальный образ жизни. Он собирал по мусорным бакам вторсырье, а все вырученные деньги пропивал. Также соседи утверждают, что это не первый пожар в этом доме по его вине.

Стоит отметить, что по данным базы «Домофото», дом №45 по улице Малой Арнаутской является памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Дом доходный Булгака» (год постройки: 1899, архитекторы М.И. Линецкий и А.Е. Шейнс). При этом утверждается, что данные о владельце дома неточны, и это дом Я. Тепера.

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