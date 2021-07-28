В Одессе на Фонтане неосторожный пешеход разбил нос об трамвай

Сегодня утром, 28 июля, в Одессе на 5-й станции Фонтана трамвай сбил мужчину.

Как сообщает Телеграм-канал «Новости Одесса», мужчина перебегал дорогу, а водитель трамвая его не заметила.

Между тем, по версии пресс-секретаря КП «Одесгорэлектротранс» Ростислава Баклаженко, пешеход переходил трамвайные пути и говорил по телефону, но внезапно решил пойти в другую сторону и врезался в трамвай.

В результате мужчина получил травму носа.

На место вызвали скорую и полицию. Движение трамваев на данном участке временно приостановлено.

Также стало известно, что сегодня утром произошла авария на проспекте Свободы. В этой связи трамваи №3 и №27 временно курсируют только до 11-й станции Люстдорфской дороги.

Напомним, 27 июля на поселке Котовского под трамвай попал газонокосильщик. Чтобы его достать, понадобился автокран.

Фото иллюстративное