Трагедия на Балковской: трамвай сбил насмерть пожилую одесситку

Ранним утром пятницы, 17 сентября, на одесской улице Балковской случилась трагическая дорожная авария: под колесами трамвая погибла пожилая женщина.

Как сообщили в Патрульной полиции Одесской области, женщина переходила трамвайные пути около 05:30 часов, когда на нее наехал трамвай, двигавшийся в сторону улицы Краснослободской со стороны улицы Маловского.

От полученных травм пешеход погибла на месте. Ее личность пока не установлена.

Обстоятельства смертельного ДТП расследуют правоохранители.

Ранее возле железнодорожной станции «Одесса-Застава II» электричка сбила насмерть мужчину, который переходил пути в наушниках.

Фото пресс-службы Патрульной полиции Одесской области