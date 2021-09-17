Трагедия на Балковской: трамвай сбил насмерть пожилую одесситку

Ранним утром пятницы, 17 сентября, на одесской улице Балковской случилась трагическая дорожная авария: под колесами трамвая погибла пожилая женщина.
Как сообщили в Патрульной полиции Одесской области, женщина переходила трамвайные пути около 05:30 часов, когда на нее наехал трамвай, двигавшийся в сторону улицы Краснослободской со стороны улицы Маловского.
От полученных травм пешеход погибла на месте. Ее личность пока не установлена.
Обстоятельства смертельного ДТП расследуют правоохранители.
Ранее возле железнодорожной станции «Одесса-Застава II» электричка сбила насмерть мужчину, который переходил пути в наушниках.
Фото пресс-службы Патрульной полиции Одесской области