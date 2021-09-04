На Молдаванке в Одессе трамвай сошел с рельсов и сбил пешехода

Вечером пятницы, 3 сентября, в Одессе произошло дорожное происшествие с участием трамвая, который сбил пешехода.

ДТП случилось на Молдаванке – на улице Старопортофранковской в районе пересечения с Тираспольской.

По информации предприятия «Одесгорэлектротранс», трамвай №5 шел в сторону автовокзала. На участке Большой Арнаутской и Тираспольской вагон сошел с рельсов задней тележкой и зацепил 51-летнего мужчину, который проходил мимо по тротуару.

Пострадавший получил травму головы и был госпитализирован.

На время проведения восстановительных работ на месте аварии было приостановлено движение трамваев №5 и №28.

Фото: Думская