Под Ивановским мостом в Одессе могут ограничить движение транспорта

На этой неделе станут известны результаты экспертизы о техническом состоянии Ивановского моста. В зависимости от выводов экспертов будет решаться вопрос о перекрытии движения транспорта под путепроводом. При этом на данный момент рекомендовано на мосту допустить проезд только по двум полосам.

Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

«В рекомендациях сказано, что нужно оставить только по одной полосе в одну и другую сторону. Это мы обеспечить можем. Но остаётся не решенной задача перекрытия движения транспорта под мостом. Для машин мы тоже можем ограничить проезд. Но дело в том, что там проходит еще и железнодорожное полотно», — говорит Труханов.

Напомним, с 1 февраля проезд крупногабаритного транспорта по Ивановскому мосту запрещен. Однако некоторые водители пренебрегали запретом. В связи с чем нарушителей стали штрафовать полицейские.