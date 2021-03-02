Под Ивановским мостом в Одессе могут ограничить движение транспорта

На этой неделе станут известны результаты экспертизы о техническом состоянии Ивановского моста. В зависимости от выводов экспертов будет решаться вопрос о перекрытии движения транспорта под путепроводом. При этом на данный момент рекомендовано на мосту допустить проезд только по двум полосам.
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Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.
«В рекомендациях сказано, что нужно оставить только по одной полосе в одну и другую сторону. Это мы обеспечить можем. Но остаётся не решенной задача перекрытия движения транспорта под мостом. Для машин мы тоже можем ограничить проезд. Но дело в том, что там проходит еще и железнодорожное полотно», — говорит Труханов.
Напомним, с 1 февраля проезд крупногабаритного транспорта по Ивановскому мосту запрещен. Однако некоторые водители пренебрегали запретом. В связи с чем нарушителей стали штрафовать полицейские.