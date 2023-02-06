На фронте погибли два воина из одесской бригады терробороны

На российско-украинской войне погибли старший лейтенант Виталий Осипчук и солдат Александр Костенко из 126-ти отдельной бригады терробороны г. Одесса.
Об этом сообщили на странице подразделения в Facebook.
“Оборвалась жизнь достойных воинов. Выполняя боевое задание, верные военной присяге и безгранично любя родную Украину погибли старший лейтенант Осипчук В.А. и солдат КОСТЕНКО О.В.
Навеки в наших сердцах, воины-герои!”, — говорится в сообщении.
Военнослужащие погибли при выполнении боевого задания. Прощание с защитниками прошло в 10 утра 5 февраля в одесском Доме офицеров.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что во время последнего ракетного удара в Одессе погиб теробороновец.
Также мы писали, что на войне погиб известный одессит.
Еще по теме:
- Адвокат и сын судьи из Одессы погиб в боях за Бахмут
- Медик из Одессы погиб, эвакуируя раненых с поля боя
Коллаж Суспільне. Одеса