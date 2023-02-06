На фронте погибли два воина из одесской бригады терробороны

В Одессе дали ответы на 10 важных вопросов о войне в Украине Приближается годовщина с начала самой кровавой в ХХI веке войны для Украины. Поэтому важно проанализировать, что с нами стало за это время и как изменились не только мы, но и мир. ПОДРОБНЕЕ